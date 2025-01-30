О войне в Украине глазами иностранных добровольцев: в Киеве состоялась премьера фильма "Одного літа в Україні"

Лента рассказывает о российско-украинской войне глазами американских добровольцев.
В Киеве, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась премьера украинского документального фильма "Одного літа в Україні" от кинообъединения Вавилон'13. Лента рассказывает об истории нескольких добровольцев – военнослужащих Международного Легиона ГУР МО.
Мероприятие посетили телеведущие Татьяна Высоцкая, Оксана Гутцайт, Петр Демьянчук и Андрей Ковальский, ветеран Глеб Стрижко, саксофонист и композитор Андрей Бармалий, блогер Антон Птушкин, кинорежиссер Олесь Санин, а также ветераны, военнослужащие, волонтеры и культурные деятели.
На премьере также присутствовали главные герои фильма – бойцы Международного легиона Главного управления разведки МО Украины (ГУР), выполняющие боевые задания на самых горячих направлениях фронта.
Режиссер Владимир Тихий рассказал, что эта лента, прежде всего, снималась для американской аудитории, но в процессе команда поняла: это важная история, которую должен увидеть и украинский зритель.
"Наш фильм – это не просто история о войне, это история о людях, которые, несмотря на разницу в культурах и языках, выбрали бороться за справедливость и свободу. Истории приехавших в Украину иностранцев отражают не только их отвагу, но и глубокую солидарность, которая является ключевой для понимания глобальной борьбы за мир", – сказал Владимир Тихий.
Вся прибыль от продажи билетов будет передана на нужды Международного легиона ГУР. Цель команды – собрать средства на 100 FPV-дронов для разных подразделений.
С сегодняшнего дня, 30 января, фильм "Одного літа в Україні" (Summertime in Ukraine) в национальном прокате.
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