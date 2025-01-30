О войне в Украине глазами иностранных добровольцев: в Киеве состоялась премьера фильма "Одного літа в Україні"

В Киеве, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась премьера украинского документального фильма "Одного літа в Україні" от кинообъединения Вавилон'13. Лента рассказывает об истории нескольких добровольцев – военнослужащих Международного Легиона ГУР МО.

Творческая команда фильма

Мероприятие посетили телеведущие Татьяна Высоцкая, Оксана Гутцайт, Петр Демьянчук и Андрей Ковальский, ветеран Глеб Стрижко, саксофонист и композитор Андрей Бармалий, блогер Антон Птушкин, кинорежиссер Олесь Санин, а также ветераны, военнослужащие, волонтеры и культурные деятели.

Оксана Гутцайт

Петр Демьянчук

Андрей Ковальский

На премьере также присутствовали главные герои фильма – бойцы Международного легиона Главного управления разведки МО Украины (ГУР), выполняющие боевые задания на самых горячих направлениях фронта.

Премьера фильма "Одним летом в Украине"

Премьера фильма "Одним летом в Украине"

Режиссер Владимир Тихий рассказал, что эта лента, прежде всего, снималась для американской аудитории, но в процессе команда поняла: это важная история, которую должен увидеть и украинский зритель.

"Наш фильм – это не просто история о войне, это история о людях, которые, несмотря на разницу в культурах и языках, выбрали бороться за справедливость и свободу. Истории приехавших в Украину иностранцев отражают не только их отвагу, но и глубокую солидарность, которая является ключевой для понимания глобальной борьбы за мир", – сказал Владимир Тихий.

Владимир Тихий

Вся прибыль от продажи билетов будет передана на нужды Международного легиона ГУР. Цель команды – собрать средства на 100 FPV-дронов для разных подразделений.

Премьера фильма "Однажды летом в Украине"

С сегодняшнего дня, 30 января, фильм "Одного літа в Україні" (Summertime in Ukraine) в национальном прокате.

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