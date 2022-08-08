О здоровье королевы снова беспокоятся: Елизавета II отменила прием в шотландском замке

Ходят слухи, что у Ее Величества королевы Елизаветы II снова все не очень хорошо со здоровьем.

Сообщается, что был отменен традиционный прием королевы в замке Балморал.

Обычно королева встречает доброжелателей у ворот Балморала, чтобы отметить начало ее ежегодных летних каникул в шотландском поместье. Но завтрашняя церемония была отменена и заменена "небольшим частным мероприятием".

Это происходит на фоне повышенного беспокойства о здоровье 96-летней королевы из-за ее эпизодических проблем с мобильностью.

Королева Елизавета II в Шотландии в 2020 году / Фото: Associated Press

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"Традиционный прием в Балморале обычно закреплен в календаре королевы, и Ее Величество действительно любит приветствовать местных жителей, которые приезжают, чтобы увидеть ее. Горькое разочарование, что церемония не состоится в ее традиционной форме", - говорит королевский эксперт Mirror.

Королева Елизавета II обычно осматривала почетный караул Балаклавской роты 5-го батальона Королевского полка Шотландии. Но в этом году монарх, которая является главнокомандующим Королевского полка Шотландии, вместо этого посетит частное мероприятие на лужайках Балморала в пределах замка.

Семья королевы Елизавета II в Шотландии / Фото: Associated Press

Ни телекамер, ни репортеров на этом мероприятии не ожидается. Напомним, летние каникулы в Шотландии члены британской королевской семьи проводят еще со времен прапрабабушки Елизаветы II – королевы Виктории.

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