Знакомство с Элизабет Тейлор: почему принцессу Диану огорчила встреча со знаменитой актрисой

Принцесса Диана никогда не скрывала, что не была подготовлена к королевской жизни и не имела понятия, что ее ожидает в будущем, когда выходила замуж за принца Чарльза.

В новой книге Эндрю Мортона "Диана. Настоящая история из ее уст", рассказывается об одном из первых публичных выходов юной принцессы Уэльской.

Принцесса рассказала о своей встрече с актрисой Элизабет Тейлор. Они встретились во Дворце Победы, где проходил театральный спектакль под названием "Лисенята".

Принцесса Диана и Элизабет Тейлор, 1982 рік / Фото: Associated Press

"Я помню, что на мне была белая шуба из искусственного меха и мой образ раскритиковали. Так что она вернулась в гардероб, и я больше никогда ее не носила. В тот момент я была беременна принцем Уильямом и чувствовала себя не очень комфортно, потому что общаться с Элизабет Тейлор оказалось нелегко. Мне она показалась надменной. Я надеялась, что она мне подыграет, ведь она привыкла к сцене и умеет играть на публику, не то, что я. Впрочем, вечер запомнился мне как полон невероятных впечатлений", - вспоминала Диана.

Принцесса Диана и Элизабет Тейлор, 1982 рік / Фото: Associated Press

Отметим, что эту книгу, в которой Диана рассказала свою правдивую историю, Эндрю Мортон написал по следам ее откровенных интервью, которые принцесса Уэльская дала ему за шесть лет до своей трагической смерти в Париже.

Ранее мы вспоминали, из-за чего больше всего Диана нервничала на свадьбе с Чарльзом.

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