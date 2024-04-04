Об этом говорят: принцесса Леонор летала из Мадрида в Нью-Йорк к парню

Известно, что старшая дочь королевы Летиции и короля Филиппа VI отправилась туда не просто так, а на встречу со своим давним другом Габриэлем Джакомелли, с которым Леонор училась в Атлантическом колледже UWC в Уэльсе.

Это тот самый молодой человек, которого сфотографировали во время посещения Испании в 2022 году и который сопровождал принцессу на дне рождения ее бабушки Паломы Рокасолано. Фото показывает сайт royalfamily.

Ходят слухи, что с тех самых пор Габриэля и Леонор связывают романтические отношения. Хотя испанские СМИ твердят, что они просто хорошие друзья.

Принцесса Леонор / Фото: Associated Press

Известно, что мать Габриэеля работает в сфере рекламы, а отец - эксперт в международном финансовом секторе и работает в Deutsche Bank. Живет парень со своей семьей в многоквартирном доме на берегу реки Гудзон, недалеко от Уолл-стрит.

Испанское издание Hola! тем не менее решительно отрицает любые романтические связи между наследницей престола и ее бывшим одноклассником.

"Дочь короля и королевы не поддерживала и не поддерживает сентиментальных отношений со своим спутником из школы-интерната в Уэльсе", — решительно заявляют они, давая понять, что это всего лишь дружеское воссоединение.

На фоне слухов о том, что родители принцессы обеспокоены ее безопасностью и тем образом жизни, которым хочет жить юная Леонор, напрашивается вопрос, а действительно ли они с Габриэлем просто друзья.

Напомним, принцесса Леонор – будущая королева Испании. Сейчас она учится в военной академии в Сарагосе, где и живет.

Принцесса Леонор и ее отец король Филипп VI / Фото: Associated Press

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