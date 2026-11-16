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Об этом никто не рассказывал раньше: где был король Чарльз III, когда узнал о смерти своей матери Елизаветы II
Принц Уэльский не знал, что уже не носит этот титул, когда просто проезжал по дороге сельской местности.
Автор новой книги про британского монарха короля Чарльза III — Роберт Гардман — раскрывает интересные подробности его жизни в своей новой книге.
В издательстве «Фолио» вышла новая книга про короля Великобритании, которая так и называется «Чарльз III». В ней автор затрагивает много личных тем монарха. Один эпизод нам особенно запомнился и в нем пишется о том, как Чарльз узнал о смерти его матери — королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября 2022 года в шотландском замке Балморал.
Автор пишет, что Чарльз III узнал о том, что он стал новым монархом Великобритании, находясь за рулем.
«Каждому школьнику известно, что самое длинное правление в британской истории началось, когда принцесса Елизавета в Кении наблюдала из ветвей гигантского фигового дерева за животными у водопоя и вдруг узнала о смерти своего отца короля Георга VI, скончавшегося во сне 6 февраля 1952 года. Его дочь взошла на дерево как принцесса, а спустилась с него уже как королева. История также зафиксирует тот факт, что семь десятилетий спустя, в день 8 сентября 2022 ее сын и наследник короны, находясь на безымянной шотландской сельской дороге за рулем своего автомобиля, впервые услышал обращение Ваше Величество.
Ранее в тот же день он уже посещал королеву в замке Балморал, а затем провел несколько часов недалеко от Биргхолла, прежде чем вернуться в замок. Так же, как и его покойная мать, он сел в машину как принц Уэльский и герцог Ротсейский, его титул во время пребывания в Шотландии, а через двадцать минут вышел из нее как король Чарльз рядом с новой королевой», — пишет господин Гардман в книге, впервые при этом раскрывая подробности того дня.