Об этом никто не рассказывал раньше: где был король Чарльз III, когда узнал о смерти своей матери Елизаветы II

Король Чарльз и королева Елизавета II / © Associated Press

Реклама

Автор новой книги про британского монарха короля Чарльза III — Роберт Гардман — раскрывает интересные подробности его жизни в своей новой книге.

В издательстве «Фолио» вышла новая книга про короля Великобритании, которая так и называется «Чарльз III». В ней автор затрагивает много личных тем монарха. Один эпизод нам особенно запомнился и в нем пишется о том, как Чарльз узнал о смерти его матери — королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября 2022 года в шотландском замке Балморал.

Реклама

Королева Елизавета II / © Associated Press

Автор пишет, что Чарльз III узнал о том, что он стал новым монархом Великобритании, находясь за рулем.

Реклама

«Каждому школьнику известно, что самое длинное правление в британской истории началось, когда принцесса Елизавета в Кении наблюдала из ветвей гигантского фигового дерева за животными у водопоя и вдруг узнала о смерти своего отца короля Георга VI, скончавшегося во сне 6 февраля 1952 года. Его дочь взошла на дерево как принцесса, а спустилась с него уже как королева. История также зафиксирует тот факт, что семь десятилетий спустя, в день 8 сентября 2022 ее сын и наследник короны, находясь на безымянной шотландской сельской дороге за рулем своего автомобиля, впервые услышал обращение Ваше Величество.

Король Чарльз и королева Елизавета II / © Associated Press

Ранее в тот же день он уже посещал королеву в замке Балморал, а затем провел несколько часов недалеко от Биргхолла, прежде чем вернуться в замок. Так же, как и его покойная мать, он сел в машину как принц Уэльский и герцог Ротсейский, его титул во время пребывания в Шотландии, а через двадцать минут вышел из нее как король Чарльз рядом с новой королевой», — пишет господин Гардман в книге, впервые при этом раскрывая подробности того дня.

Новости партнеров