Об этом шутят спустя много лет: как принц Уильям оконфузился на свадьбе с Кейт Миддлтон

Свадьба Кейт и Уильяма

Со дня свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон прошло уже более 14 лет, а поклонники королевской семьи только сейчас узнали об одной забавной ситуации, которая произошла с принцем Уильямом в тот день из-за волнения.

После церемонии венчания Кейт и Уильяма приветствовали миллионы ликующих поклонников, заполнивших улицы Лондона. Затем пара направилась в Букингемский дворец, где покойная королева устроила в их честь прием.

Свадьба Кейт и Уильяма, 2011 год

Когда пришло время уезжать, принц Уильям и Кейт сели в винтажный Aston Martin, который мать подарила принцу Чарльзу на его 21-й день рождения. Уильям спросил у отца разрешения, чтобы использовать именно этот автомобиль. Спустя много лет стало известно, что сев тогда за руль Уильям забыл снять ручник, из-за чего потом у автомобиля были проблемы.

Свадьба Кейт и Уильяма, 2011 год / © Associated Press

«Когда принц Уильям вывозил Кэтрин из Букингемского дворца, не снимая ручной тормоз. Даже в сказках бывают забавные моменты», — говорится в подписи к видео, опубликованном в Instagram.

Артур Эдвардс, королевский фотограф газеты The Sun, позже рассказал о произошедшем в программе BBC Desert Island Discs:

«Я разговаривал об этом с тогдашним принцем Чарльзом. Я спросил: „Вы не возражаете, если он одолжит вашу машину?“. Однако тогдашний принц Чарльз заверил Эдвардса, что Уильям запросил разрешение, прежде чем использовать его в день своей свадьбы. Однако Эдвардс затем отметил, что в тот день со старым спортивным автомобилем, похоже, возникли проблемы.

«Да. Потому что он не снял ручной тормоз», — подтвердил Чарльз.

Свадьба Кейт и Уильяма, 2011 год / © Associated Press

Что ж такие конфузы случаются, как видим, и с королевскими особами.

