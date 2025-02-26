Об этом все говорят: Меган Маркл разозлила фанатов Памелы Андерсон

Шоу Меган Маркл, которое получило название "С любовью, Меган" и выйдет на Netflix 4 марта, еще не успело выйти в эфир, а уже столкнулось с негативной реакцией публики. Правда не публики Меган.

Фанаты Памелы Андерсон обвиняют герцогиню Сассекскую в плагиате. Снова, да-да, вам не показалось.

Поклонники звезды Playboy утверждают, что шоу Меган Маркл о стиле жизни является копией кулинарного сериала Памелы Андерсон, которое называется "Готовим с любовью от Памелы", а его презентация состоялась 25 февраля на канале Food Network Canada, а рекламный ролик был выпущен в октябре 2024 года, почти за три месяца до выхода трейлера Меган, пишет cbc.ca.

Пользователи в соцсетях отмечают поразительное сходство между двумя шоу, которые следуют очень похожим концепциям.

Памела Андерсон / Фото: Instagram Памелы Андерсон

Начиная с похожих названий шоу (в обоих есть слово "с любовью") и заканчивая эстетикой трейлера и тем, как обе актрисы проводят время в своих садах и собирают свежие продукты, а известные шеф-повара помогают им на кухне, — фанаты подвергают сомнению сходство.

Трейлер Андерсон начинается с того, что она идет по своему саду и кухне и говорит: "Я люблю готовить. Мне просто всегда хотелось вывести все на новый уровень".

А трейлер Меган начинается с того, что она идет по своему саду на кухне и говорит: "Мне всегда нравилось брать что-то обычное и придавать ему более благородный вид".

Фанаты Андерсон беспощадны. Они говорят, что шоу Меган настолько похоже на шоу Памелы, что "это просто странно".

Однако некоторые люди выступили в ее защиту, заявив, что все шоу о стиле жизни похожи друг на друга и что "если Меган Маркл копирует Памелу Андерсон, то Андерсон копирует Марту Стюарт".

Шоу Меган Маркл, фото: Netflix

Напомним, недавно Меган Маркл обвинили и в плагиате, когда она запустила свой бренд As Ever. Сперва выяснилось, что герб, который используется на логотипе, удивительно похож на герб испанского деревни Порререс, а позже, что в Нью-Йорке уже существует бренд с таким названием.

Шоу Меган Маркл, фото: Netflix

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