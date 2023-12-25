Оба повторили образы: король Чарльз и королева Камилла по пути в церковь на рождественскую службу

Члены британской королевской семьи сегодня в Рождество отправились все вместе на праздничную службу в церковь Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.

Колева Камилла сегодня выглядела великолепно в бежевом пальто Anna Valentine, которое носила недавно и шляпе с перьями, когда она присоединилась к королю Чарльзу и остальным членам королевской семьи на рождественской церковной службе.

Ее Величество дополнила образ шляпой с пером в тон, бежевыми высокими сапогами на каблуках, в руках держала прозрачный зонт-трость и коричневую сумку в тон которой подобрала кожаные перчатки.

Король Чарльз III и королева Камилла в Сандрингеме / Фото: Associated Press

В ушах у Камиллы были серьги с бриллиантами и жемчужными камнями, классическая прическа и дневной макияж завершали образ.

Король Чарльз III надел свое любимое пальто верблюжьего цвета, которому уже очень много лет и сочетал его со светло-серым костюмом, галстуком с принтом сов и белой рубашке в тонкую полоску. Он был обут в вишневые туфли и в руках нес зонт-трость.

Король Чарльз III и королева Камилла в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Отметим, Сандрингем был традиционным местом, где Виндзоры провожили Рождество, а поместье Норфолк считалось фаворитом покойной королевы Елизаветы II.

Король Чарльз III и королева Камилла в Сандрингеме / Фото: Associated Press

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