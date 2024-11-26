Оба улыбались: как выглядели принцесса Диана и принц Чарльз в самые счастливые годы их семейной жизни

Принц и принцесса Уэльские прожили в браке пятнадцать лет, но лишь малая часть из этих лет были для них действительно счастливыми.

Это фото было сделано в 80-х годах в шотландском замке Балморал. Счастливая супружеская пара запечатлена в полный рост и с улыбками на лицах, которые в их союзе были не такими уж частыми.

Диана одета в белую блузку и клетчатый костюм, состоящий из жакета и юбки и обута в светлые замшевые туфли-лодочки. Она сидит на деревянном ограждении, ее руки в карманах, принцесса улыбается, похоже, очень искренне.

Принц Чарльз одет в мятную рубашку и джемпер, а также в шотландский килт и серые гетры. Одной рукой принц Уэльский приобнял Диану за плечи и тоже улыбается.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Getty Images

Принцесса Диана не любила замок Балморал и ранее мы писали почему. Старинный замок расположен на берегу реки Ди, в области Абердиншир и является частной резиденцией британских монархов в Шотландии.

Замок Балморал в Шотландии / Фото: Getty Images

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