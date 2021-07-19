Оба в резиновых сапогах: королева Максима с мужем посетили местность, где случилось наводнение

Непогода бушует не только в Киеве.
Король и королева Нидерландов прибыли в Валкенбург, где осмотрели ущерб, нанесенный сильным наводнением. Встреча прошла несколько дней назад.
Королева Максима облачилась в высокие резиновые сапоги и клетчатый брючный костюм, который Ее Величество пришлось приподнять и держать штанины руками, чтобы они не намокли. На ее ногах были высокие резиновые сапоги цвета хаки. Волосы королева распустила, но они намокли от дождя, в уши надела цветочные серьги. Мимика Максимы была очень активной, она была шокирована происходящим.
Не менее впечатлен был и ее супруг король Виллем-Александр, который также обул резиновые сапоги и был одет в голубую рубашку в мелкую полоску, светлые брюки и рыжий пиджак.
На прошлой неделе, напомним, королевская семья Нидерландов представила новые фотографии из своей традиционной летней фотосессии, где королева Максима, три ее дочерей и король Виллем-Александр предстали в красивых нарядах.
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