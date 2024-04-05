Оба в школьной форме: брат принцессы Дианы поделился их с сестрой детским снимком

Младший брат принцессы Дианы в последнее время все чаще делится архивными снимками на которых запечатлен с сестрой.

Чарльз Спенсер вспоминает кадры на фоне выхода его мемуаров "Очень частная школа". Фото, которым граф поделился со своими фолловерами в Instagram, датировано 1968 годом, Диане тогда было 7 лет, а Чарльзу 4 года.

Чарльз Спенсер / Фото: Associated Press

"Мой первый день в школе, сентябрь 1968 года: отец сделал эту фотографию меня и моей сестры Дианы, как раз перед тем, как отвезти нас в Силфилд, прекрасную начальную школу в Кингс-Линне, Норфолк. Директором была мисс Джин Лоу, теплая и заботливая женщина, которая любила своих мальчиков и девочек", — подписал фотографию Чарльз в Instagram . "Я был там до 1972 года, а затем отправился в место, которое я в своих мемуарах называю "Очень частной школой", - написал брат Дианы.

Это не первое фото за последние несколько месяцев на странице Чарльза. Ранее он показывал кадр из их с Дианой детства.

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