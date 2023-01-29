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Оба в синих луках: король Чарльз III и королева Камилла провели встречу в Букингемском дворце

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
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Время на прочтение
2 мин
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Оба в синих луках: король Чарльз III и королева Камилла провели встречу в Букингемском дворце

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла отметили День памяти жертв Холокоста, пообщавшись с людьми, пережившими геноцид в Букингемском дворце, в Лондоне.

Королевская чета встретилась с пережившим Холокост доктором Мартином Стерном и пережившей геноцид в Дарфуре Амуной Адам. Стерн попал в нацистский концлагерь в возрасте 5 лет. 

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press
Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press
Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press
Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

День памяти жертв Холокоста посвящен памяти шести миллионов евреев, убитых во время Холокоста, наряду с миллионами других людей, убитых во время нацистских преследований и во время последующих геноцидов в Камбодже, Руанде, Боснии и Дарфуре. Как сообщает People, в конце встречи 74-летний король Чарльз и 75-летняя королева Камилла присоединились к Стерну и Адам и зажгли свечу в память о жертвах геноцида.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press
Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Камилла была в синем платье от своего любимого дизайнера Fiona Clare с интересным декором на груди и обута в высокие замшевые сапоги на каблуках. На руке у нее были часы от Cartier, в ушах – жемчужные серьги, на шее подвеска с кулоном от Kiki Mcdonough, также несколько браслетов было на запястье, в том числе и еще один любимый от Van Cleef & Arpels из желтого золота и агата.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press
Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press
Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press
Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз был в синем костюме, с синим галстуком и в белой рубашке.

Напомним, принц Уильям и принцесса Кейт также поделились фотографией свечи в Twitter.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press
Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press
Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press
Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

"В #HolocaustMemorialDay мы чествуем выживших и вспоминаем жертв Холокоста, уделяя время тому, чтобы задуматься о потерянных жизнях, а также о тех, кто неизмеримо изменился в результате геноцида", - говорится в подписи.

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Дата публикации
Просмотры
1426
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