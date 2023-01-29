Оба в синих луках: король Чарльз III и королева Камилла провели встречу в Букингемском дворце

Король Чарльз III и королева Камилла отметили День памяти жертв Холокоста, пообщавшись с людьми, пережившими геноцид в Букингемском дворце, в Лондоне.

Королевская чета встретилась с пережившим Холокост доктором Мартином Стерном и пережившей геноцид в Дарфуре Амуной Адам. Стерн попал в нацистский концлагерь в возрасте 5 лет.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

День памяти жертв Холокоста посвящен памяти шести миллионов евреев, убитых во время Холокоста, наряду с миллионами других людей, убитых во время нацистских преследований и во время последующих геноцидов в Камбодже, Руанде, Боснии и Дарфуре. Как сообщает People, в конце встречи 74-летний король Чарльз и 75-летняя королева Камилла присоединились к Стерну и Адам и зажгли свечу в память о жертвах геноцида.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Камилла была в синем платье от своего любимого дизайнера Fiona Clare с интересным декором на груди и обута в высокие замшевые сапоги на каблуках. На руке у нее были часы от Cartier, в ушах – жемчужные серьги, на шее подвеска с кулоном от Kiki Mcdonough, также несколько браслетов было на запястье, в том числе и еще один любимый от Van Cleef & Arpels из желтого золота и агата.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз был в синем костюме, с синим галстуком и в белой рубашке.

Напомним, принц Уильям и принцесса Кейт также поделились фотографией свечи в Twitter.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

"В #HolocaustMemorialDay мы чествуем выживших и вспоминаем жертв Холокоста, уделяя время тому, чтобы задуматься о потерянных жизнях, а также о тех, кто неизмеримо изменился в результате геноцида", - говорится в подписи.

On #HolocaustMemorialDay we honour the survivors and remember the victims of the Holocaust, taking a moment to reflect on the lives lost as well as those immeasurably altered by genocide https://t.co/RgEgtHqGsi — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 27, 2023

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