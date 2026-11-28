Королева Летиция и принцесса Кейт / © Getty Images

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Недавно королева Летиция посещала выставку «Мариана Австрийская» в музее Прадо в Мадриде и мы обратили внимание на ее стильный осенний образ.

Ее Величество надела в этот день приталенный однобортный брючный костюм насыщенного винного оттенка от испанского бренда Bleis Madrid, состоящий из удлиненного жакета на одной пуговице с прорезными карманами с клапанами и прямых классических брюк со стрелками. Под жакетом Летиция носила шелковую блузу нежного пастельно-розового цвета с воротником-галстуком и обула бордовые кожаные туфли-лодочки с острым носом от Magrit, подобранные в тон костюму.

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Королева Летиция / © Getty Images

Похожий лук мы видели на принцессе Уэльской Кейт в 2022 году, когда она посетила инновационный центр Greentown Labs в Бостоне в рамках поездки на церемонию Earthshot Prize с принцем Уильямом.

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На ней был однобортный костюм насыщенного бордового цвета от Roland Mouret, состоящий из жакета на одной пуговице с прорезными карманами с клапанами и длинных слегка расклешенных брюк со стрелками.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Шелковая блуза нежного пастельно-розового оттенка с объемным воротником-бантом была под жакетом. А завершали образ бордовые замшевые туфли-лодочки на каблуке от Gianvito Rossi.

Напомним, ранее мы рассказывали, как принцесса Кейт и королева Летиция появились на мероприятиях в очень похожих образах, но выбрав костюмы серого цвета.

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