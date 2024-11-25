Обе красотки: королева Рания с невесткой - принцессой Раджвой - сходили на мероприятие

Королева Рания вышла в свет вместе со своей невесткой – принцессой Раджвой.
Принцесса Раджва три месяца назад стала мамой. У них с мужем - кронпринцем Хусейном (сыном королевы Рании) - родилась дочь – принцесса Иман. Постепенно молодая мама стала появляться на публике с ноября.
Ее свекровь королева Рания опубликовала новое фото с очередного публичного мероприятия, где появилась вместе с Раджвой.
"Вчера чудесно провели время с Раджвой на семинаре Naqsh Collective", - написала королева в Instagram.
Ее Величество вышла в свет в бежевом жакете, под который надела белый топ и брюки клеш цвета хаки. На плече у нее висела оливковая сумка, волосы были красиво уложены волнами, а на лице макияж. Также у Рании был идеальный французский маникюр.
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Принцесса Раджва выбрала для публичного появления пальто цвета марсала и распустила длинные волосы, сделав небрежную укладку.
Напомним, ранее мы показывали вам образ принцессы с посещения открытия парламента, где Раджва появилась в черном пальто. Это был ее первый официальный выход после декретного отпуска.
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