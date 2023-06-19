Обе красотки: королевы Рания и Летиция в стильных платьях встретились в Мадриде

Сегодня королева Рания и королева Летиция вместе позировали по прибытии во время посещения школ-мастерских и мастерских по трудоустройству Patrimonio Nacional в Королевском дворце в Мадриде.

Король и королева Иордании прибыли сегодня в Испанию с официальным визитом. Правители Хашимитского королевства возвращаются в Испанию через восемь лет после своего последнего визита. Визит проходит по случаю празднования встречи Акабского процесса в Кордове, Андалусия.

Королева Летиция и королева Рания / Фото: Getty Images

Акабский процесс - инициатива короля Иордании, развивает серию международных встреч, направленных на укрепление военного сотрудничества и сотрудничества в области безопасности, координацию и обмен опытом между региональными и международными партнерами по борьбе с терроризмом.

Королева Летиция надела красивое красно-голубое платье без рукавов длины миди и обула малиновые туфли-слингбэки. Волосы Летиция распустила, надела красивые серьги в уши и свое любимое кольцо от Coreterno на указательный палец.

Королева Летиция и королева Рания / Фото: Getty Images

Королева Рания была в черном платье с декором на груди и талии, а обута была в баклажановые туфли-лодочки из замши на каблуках. У обеих королев были изящные укладки, макияжи и позировали в объятиях друг друга.

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