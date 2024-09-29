Обе красотки: принцесса Мари-Шанталь и ее дочь принцесса Мария-Олимпия побывали на свадьбе

Мари-Шанталь и ее дочь принцесса Мария-Олимпия посетили свадьбе греческой принцессы Феодоры в Афинах.
Наследный принц Павлос, его супруга принцесса Мари-Шанталь и члены их семьи были запечатлены на выходе из греческого православного собора Метрополис после венчания Феодоры Греческой и Мэтью Кумара.
Мари-Шанталь появилась на свадьбе в платье цвета шампань из шелковой ткани Louis Vuitton и с прозрачным клатчем Aquazzura в руках, сделала прическу и лаконичный макияж, а также надела серьги с бриллиантами, два крупных браслета на запястье и сделала светлый маникюр.
Ее дочь принцесса Мария-Олимпия облачилась в макси-платье Celia Kritharioti, собрала волосы в пучок, сделала легкий макияж в натуральных оттенках и надела несколько колец-серьг и широкий браслет на запястье.
Также свадьбу греческой принцессы посетила королева Испании София с дочерью инфантой Еленой.
Читайте также:
- Отпраздновали годовщину: принцесса Мари-Шанталь и принц Павлос поделились семейным фото
- Были в шляпах и красивых платьях: греческие принцессы на скачках в Аскоте
- В синем пальто и с огромным бриллиантом на пальце: принцесса Мари-Шанталь на памятном мероприятии в Лондоне