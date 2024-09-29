Обе красотки: принцесса Мари-Шанталь и ее дочь принцесса Мария-Олимпия побывали на свадьбе

Мари-Шанталь и ее дочь принцесса Мария-Олимпия посетили свадьбе греческой принцессы Феодоры в Афинах.

Наследный принц Павлос, его супруга принцесса Мари-Шанталь и члены их семьи были запечатлены на выходе из греческого православного собора Метрополис после венчания Феодоры Греческой и Мэтью Кумара.

Принцесса Феодора, дочь бывшего короля Греции Константина II, и ее муж Мэтью Кумар / Фото: Getty Images

Мари-Шанталь появилась на свадьбе в платье цвета шампань из шелковой ткани Louis Vuitton и с прозрачным клатчем Aquazzura в руках, сделала прическу и лаконичный макияж, а также надела серьги с бриллиантами, два крупных браслета на запястье и сделала светлый маникюр.

Принцесса Мари-Шанталь и принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Ее дочь принцесса Мария-Олимпия облачилась в макси-платье Celia Kritharioti, собрала волосы в пучок, сделала легкий макияж в натуральных оттенках и надела несколько колец-серьг и широкий браслет на запястье.

Арриетта Моралес де Гресия и принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Принцесса Мари-Шанталь и принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Также свадьбу греческой принцессы посетила королева Испании София с дочерью инфантой Еленой.

Инфанта Елена и королева София на свадьбе греческой принцессы Феодоры / Фото: Getty Images

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