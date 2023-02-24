Обе любили яркие луки: как королева Елизавета II с матерью посещали конфирмацию принца Уильяма

Королева мать Елизавета любила яркие наряды так же, как и ее дочь - королева Елизавета II.

На этом архивном снимке две королевские особы запечатлены около часовни Святого Георгия в Виндзоре, где состоялся обряд конфирмации принца Уильяма.

Наследный принц прошел обряд конфирмации (обряд сознательного исповедания веры) в возрасте 14 лет. Это было в марте 1997 года. Тогда в часовню с ним приезжала его мать, принцесса Диана, и брат, принц Гарри.

Принцесса Диана с принцами Уильямом и Гарри в день конфирмации Уильяма в 1997 году / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II в этот день была облачена в зеленое пальто и шляпу, на шее у нее был пестрый платок, на руках - перчатки, обута Ее Величество была в лаковые туфли на каблуках. А в руке держала сумку от любимого бренда Launer.

Королева Елизавета II и королева мать Елизавета / Фото: Getty Images

Мать королевы – Елизавета Боуз-Лайон – широко известная в народе как королева-мать, тоже была ярко одета. На ней в тот день было розовое пальто, шляпа с перьями и вуалью, серые перчатки и сумка в руке. На тот момент королеве-матери было 96 лет, а ее дочери, королеве Елизавете II, – 71. Как видите, даже в 96 лет мать королевы красила губы яркой помадой и носила любимые жемчужные украшения так же, как и ее дочь, которая как раз и ушла из жизни в 96.

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