Обе стильные: Елена Зеленская встретилась с кронпринцессой Мэри во время визита в Данию

После визита в Швецию первая леди Елена Зеленская и президент Владимир Зеленский отправились в Данию.

На своей странице в Instagram Елена Зеленская опубликовала фотографии, сделанные во время визита, и рассказала подробности.

Вместе с кронпринцессой Дании Мэри они побывали в датском Соборе Гадерслева, где состоялось богослужение в память о Софийке из Чернигова, убитой 19 августа российской ракетой, и в память о сотнях других украинских детей, погибших от российской агрессии.

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"Собор Гадерслева всего на 200 лет младше Cофии Киевской, он является одним из самых древних и самых известных соборов Дании. Сегодня здесь особая служба, посвященная Украине и украинскому народу. И наряду с украинскими вынужденными переселенцами — кронпринцесса Дании Мэри, известная своими благотворительными проектами общественной деятельностью.

Благодарна ей и всей Дании за этот жест, возможность быть здесь и за ежедневную поддержку и помощь Украине и украинцам. Ведь Дания не только оказывает помощь в обороне — она участвует в восстановлении школ, больниц, бомбоубежищ, водо-, тепло- и энергоснабжения, поддерживает украинскую экономику и наиболее пострадавшие регионы, на дипломатическом уровне борется против похищения Россией украинских детей", — пишет первая леди в своем сообщении в Instagram.

Также Елена вместе с кронпринцессой Мэри пообщались с украинскими и датскими волонтерами Гадерслева.

"Эти люди уже полтора года заботятся о наших вынужденных переселенцах, которым пришлось покинуть родной дом из-за действий агрессора. В каждой стране, где бываю с рабочими визитами, всегда пытаюсь спланировать встречи с нашими вынужденными переселенцами, лично узнать, как они. Нам важно знать, что соотечественники не только в безопасности, но и получили необходимую помощь и понимание.

После полномасштабного российского вторжения украинское сообщество Дании увеличилось почти на 40 тысяч человек. И оно, как и все украинские ячейки в мире, не просто ждет победы, а делает для нее все, что может", — пишет в сообщении первая леди.

На встрече Елена Зеленская появилась в молочном брючном костюме, с золотой брошью на груди и сделала, как всегда, лаконичную прическу и сдержанный дневной макияж. Принцесса надела блузку цвета слоновой кости от Mark Kenly Domino Tan, коричневые льняные брюки Max Mara и обула замшевые туфли-лодочки Gianvito Rossi. Стильная прическа и макияж отлично дополняли образ.

Напомним, во время визита в Швецию первая леди одела брючный костюм от украинского бренда AMG. Кстати, в наряде от этого же бренда Зеленская появлялась на встрече с первой леди Южной Кореи в Киеве.

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