Обе в белом: королева Летиция появилась с дочерью Леонор на торжественной церемонии

На церемонии отправки и назначения новых армейских офицеров, завершивших обучение в Общевойсковой академии и в соответствующих специальных академиях в Сарагосе принцесса Леонор – будущая королева Испании – появилась в белом топе в гороховый принт и такой же юбке от BAREY, обута в замшевые мюли Bgo & Me и в руках несла маленькую сумку от Olivia Mareque. Волосы принцессы были распущены, а на лице практически не было макияжа.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Королева Летиция приехала в комплекте, состоящем из длинного твидового жилета с тонким поясом на талии и юбки ниже колен от FELIPE VARELA, дополнив аутфит нюдовыми туфлями с пряжками от Isabel Abdo. Королева собрала волосы в низкий хвост, сделала дневной макияж и надела серьги из розового золота и бриллиантов, состоящие из тройных колец от Gold&Roses, стоимостью 1595 евро. Король Филипп VI был в военной форме. А младшая дочь пары на мероприятии не присутствовала.

Принцесса Леонор и королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, на этой неделе королева Летиция с мужем и двумя дочерьми посетили церемонию вручения премии Фонда "Принцесса Жироны" в Жироне и несколько других, посвященных этому событию мероприятий.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

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