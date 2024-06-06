Обе в белых нарядах: королева Камилла и Брижит Макрон с мужьями на памятном мероприятии в Нормандии

Сегодня в Нормандии проводятся различные мероприятия, посвященные официальному празднованию 80-й годовщины высадки десанта, состоявшейся 6 июня 1944 года.

Чарльз и Камилла прибыли в Нормандию, чтобы отметить 80-летие высадки десанта во время операции "Оверлорд" 6 июня 1944 года во время Второй мировой войны и почтить память павших солдат.

Король Чарльз и королева Камилла с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит Макрон присутствуют на памятной церемонии, посвященной 80-летию высадки союзников в Нормандии / Фото: Associated Press

К королю и королеве присоединились президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон, а также премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

76-летняя Камилла выглядела элегантно в белоснежном ансамбле Anna Valentine с металлическими заклепками вокруг воротника и рукавов, она дополнила лук белой кожаной сумкой тоже от Anna Valentine, кремовыми перчатками, широкополой шляпой и туфлями на каблуках Eliot Zed.

Король Чарльз и королева Камилла с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит Макрон присутствуют на памятной церемонии, посвященной 80-летию высадки союзников в Нормандии / Фото: Associated Press

В качестве украшений Камилла выбрала пару жемчужных серьг, свой подвеску с синим топазом от Kiki McDonough Apollo и бриллиантовый кулон из желтого золота, а также надела брошь королевы Елизаветы II, которая имеет форму раковины-гребешка, полностью усыпанной бриллиантами. Чуть выше этого украшений Камилла прикрепила и маковую брошь.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз был одет в военную форму и фуражку.

Король Чарльз и королева Камилла с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит Макрон присутствуют на памятной церемонии, посвященной 80-летию высадки союзников в Нормандии / Фото: Associated Press

Президент Эммануэль Макрон надел черный элегантный костюм. Белую рубашку и галстук. А его супруга Брижит облачилась в молочно-белое пальто, туфли-лодочки на каблуках в тон, в руках держала небольшой металлический клатч. На запястье у нее сверкало несколько золотых браслетов и кольцо на пальце. Прическа была классической, а макияж достаточно насыщенный.

Камилла и Брижит возложили венки к Мемориалу Британской Нормандии в городе Вер-сюр-Мер с видом на Золотой пляж, один из трех пляжей, где британские войска высадились на берег в день "Д".

Король Чарльз и королева Камилла с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит Макрон присутствуют на памятной церемонии, посвященной 80-летию высадки союзников в Нормандии / Фото: Associated Press

Французские СМИ пишут, что президентская чета опоздала на мероприятие и заставила короля и королеву ожидать их целых двадцать минут.

Король Чарльз и королева Камилла с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит Макрон присутствуют на памятной церемонии, посвященной 80-летию высадки союзников в Нормандии / Фото: Associated Press

Напомним, вчера король Чарльз и королева Камилла посетили памятное мероприятие в Портсмуте. Именно из этого города в 1944 году десятки тысяч солдат отправились в Нормандию для участия в операции "Оверлорд". На церемонии также присутствовал принц Уэльский Уильям, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его супруга Акшата Мурти.

Король Чарльз и королева Камилла с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит Макрон присутствуют на памятной церемонии, посвященной 80-летию высадки союзников в Нормандии / Фото: Associated Press

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