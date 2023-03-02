Обе в бежевом: как Кейт Миддлтон однажды вдохновилась образом принцессы Дианы

Стиль Кейт Миддлтон часто сравнивают с теми образами, в которых появлялась на публике ее покойная свекровь - принцесса Уэльская Диана.

На этом фото видно, как однажды Кейт Миддлтон, еще пребывая в статусе невесты старшего сына Дианы – принца Уильяма, – была запечатлена с сестрой Пиппой Миддлтон в Челтенхэме в заключительный день Челтнемских конных соревнований в марте 2006 года. В тот день Кейт была одета в светло-бежевое пальто с коричневыми карманами и манжетами и меховую шапку, а обута - в высокие коричневые замшевые сапоги.

В очень похожем образе однажды фотографировали и принцессу Диану, когда она встречала толпу в дождливый день в Кармартене во время своего первого официального визита в Уэльс. На принцессе в тот день было пальто с поясом на талии похожего оттенка и миниатюрная шляпа, украшенная мехом. Диана была обута в туфли на каблуках.

Принцесса Уэльская и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

После свадьбы Кейт и Уильяма образы тогда уже герцогини Кембриджской начали намного чаще сравнивать с образами Дианы. Было очень мило, что в дни выходов из госпиталя Святой Марии, где рожала герцогиня Кембриджская, она подбирала образы, похожие на образы своей свекрови, когда та покидала госпиталь с маленькими принцем Уильямом и принцем Гарри на руках.

Также было много и просто публичных выходов Кейт в похожих нарядах.

Кейт Миддлтон и принцесса Диана

Кейт Миддлтон и принцесса Диана / Фото: Getty Images

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