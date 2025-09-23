Обе в брючных костюмах: королева Максима с дочерью принцессой Амалией посетили деловое мероприятие

Королева Максима и принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Реклама

Королева Нидерландов посещает банк в качестве специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам финансового благополучия. А принцесса Амалия присоединилась во время встречи к своей матери.

Королева Максима прибыла на деловую встречу в бирюзовом костюме от Max Mara, подобрав к нему нюдовые туфли-лодочки Gianvito Rossi на каблуках и клатч. У Ее Величества были распущены волосы, легкий макияж на лице, на запястье было несколько браслетов, а поверх белой блузы висело 18-каратное золотое барочное ожерелье с драгоценными камнями от Seaman Schepps. Также Максима сделала маникюр своего любимого насыщенно-красного цвета.

Королева Максима и принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

21-летняя наследная принцесса носила в этот день черный брючный костюм в сочетании с белой блузкой и бордовые лаковые туфли-лодочки от Gianvito Rossi, за 995 долларов. Девушка распустила волосы, сделала легкий макияж и надела крупные золотые серьги, золотое колье и цепочку, кольцо на палец и сделала маникюр в светлом оттенке.

Реклама

Королева Максима и принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, в каком образе принцесса появилась на недавнем государственном мероприятии в Гааге.