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Обе в брючных костюмах: принцесса Кейт и королева Летиция появились на мероприятиях в очень похожих образах
Принцесса Уэльская и королева Летиция продемонстрировали на публичных мероприятиях очень похожие образы.
Королева Летиция вместе с мужем королем Филиппом VI посетили рабочую встречу Делегатской комиссии Фонда принцессы Жироны во дворце Сарсуэлла в Мадриде.
Летиция надела серый брючный костюм от Carolina Herrera, одного из своих любимых дизайнеров, а под него надела бордовый свитер с высоким воротником, который создает контраст с нарядом, и черными лоферами на каблуке. Волосы Ее Величество распустила и сделала дневной макияж с акцентом на глаза, а также дополнила лук золотыми серьгами.
А принцесса Уэльская посетила на этой неделе общественную больницу «Чейз» (The Chase Community Hospital) в Бордоне.
Для этого визита принцесса Кейт выбрала тоже серый брючный костюм с бордовыми полосками от Bella Freud, состоящий из приталенного жакета и брюк в тон. Под жакет она надета трикотажную водолазку насыщенного винного оттенка и подобрала бордовые замшевые туфли-лодочки на каблуках, а также взяла сумку Smythson Day Cross-Body.