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Дата публикации
Категория
Общество
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Обе в брючных костюмах: принцесса Кейт и королева Летиция появились на мероприятиях в очень похожих образах

Принцесса Уэльская и королева Летиция продемонстрировали на публичных мероприятиях очень похожие образы.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Кейт и королева Летиция

Принцесса Кейт и королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция вместе с мужем королем Филиппом VI посетили рабочую встречу Делегатской комиссии Фонда принцессы Жироны во дворце Сарсуэлла в Мадриде.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Instagram испанской королевской семьи

Король Филипп VI и королева Летиция / © Instagram испанской королевской семьи

Летиция надела серый брючный костюм от Carolina Herrera, одного из своих любимых дизайнеров, а под него надела бордовый свитер с высоким воротником, который создает контраст с нарядом, и черными лоферами на каблуке. Волосы Ее Величество распустила и сделала дневной макияж с акцентом на глаза, а также дополнила лук золотыми серьгами.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Instagram испанской королевской семьи

Король Филипп VI и королева Летиция / © Instagram испанской королевской семьи

А принцесса Уэльская посетила на этой неделе общественную больницу «Чейз» (The Chase Community Hospital) в Бордоне.

Для этого визита принцесса Кейт выбрала тоже серый брючный костюм с бордовыми полосками от Bella Freud, состоящий из приталенного жакета и брюк в тон. Под жакет она надета трикотажную водолазку насыщенного винного оттенка и подобрала бордовые замшевые туфли-лодочки на каблуках, а также взяла сумку Smythson Day Cross-Body.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

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