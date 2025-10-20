Обе в эффектных платьях: сестры Спенсер посетили светскую тусовку в Британском музее

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

На мероприятие, прошедшее в Британском музее в Лондоне, гости приехали, чтобы привлечь внимание к Лондону, как к мировому центру творчества и культуры и собрать средства для поддержки международного партнерства Британского музея.

На тусовке появились и племянницы принцессы Дианы. Леди Амелия и леди Элиза Спенсер облачились в интересные наряды. Амелия была в асимметричном ярко-розовом платье с узором в виде красных роз с одним рукавом-фонариком и эффектным розовым бантом на талии. Девушка дополнила образ ожерельем с бриллиантами и рубинами, и подходящими серьгами-каплями и розовым браслетом-манжетой, а в руках держала белый крокодиловый клатч. Амелия сделала вечернюю прическу и красивый макияж.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Ее сестра леди Элиза носила сверкающее стразами платье с американской проймой, дополнив наряд бриллиантовым колье, браслетом и серьгами. Она также взяла с собой такой же белый клатч, как у сестры.

Также на мероприятии появилась и старшая сестра девушек — леди Китти Спенсер. Она надела розовое платье-бюстье с пикантным декольте и меховую накидку набросила на плечи. Китти также подобрала к наряду цветочное колье в розовых оттенках и серьги-висюльки с цветами. Леди Китти сделала красивый макияж со стрелками и нежным блеском подчеркнула губы.