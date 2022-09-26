Обе в костюмах Alexander McQueen: битва луков принцессы Уэльской и королевы Рании

Недавно мы рассматривали три красивых образа, которые королева Рания продемонстрировала на публике во время своего визита в Нью-Йорк.

Королева Иордании посетила несколько мероприятий, в том числе и эфир на шоу "Доброе утро, Америка", куда приехала в нежно-розовом брючном костюме от Alexander McQueen, туфлях-лодочках в тон от Dior и с белой плетеной сумкой в руках и дополнила свой образ макияжем и укладкой.

Королева Рания / Фото: Getty Images

Блейзер оверсайз и брюки облегающего кроя сидели на фигуре 52-летней Рании великолепно. Блейзер застегивался на единственную пуговицу с одной стороны и был асимметричным, причем одна сторона блейзера была немного длиннее другой.

Есть еще одна королевская особа, которая любит носить розовый костюм от Alexander McQueen. Это принцесса Уэльская, Кэтрин, которая в середине июня 2022 года надевала такой наряд на встречу министрами правительства Королевского фонда раннего детства в Королевском институте в Лондоне.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Ее костюм несколько отличался по дизайну. Кейт подобрала в нему белый топ и туфли-лодочки на каблуках, дополнив летний аутфит серьгами и ожерельем от Mappin & Webb, а также простой укладкой и дневным макияжем.

Принцесса Уэльская и королева Рания / Фото: Getty Images

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