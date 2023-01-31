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Обе в красном: битва луков принцессы Уэльской и герцогини Сассекской

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1496
Время на прочтение
1 мин
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Обе в красном: битва луков принцессы Уэльской и герцогини Сассекской

Кейт и Меган

Принцесса Уэльская Кэтрин вчера на мероприятие приехала в красном брючном костюме. И выглядела так эффектно, что нам вспомнился не менее яркий лук Меган, герцогини Сассекской. За который, к слову, ее критиковали.

Кэтрин приехала в лондонскую штаб-квартиру BAFTA, где состоялась презентация ее проекта, в красном брючном костюме от Alexander McQueen, в красных замшевых лодочках от Gianvito Rossi и с клатчем в тон от Miu Miu. Образ получился впечатляющим. И хотя Кейт не впервые носит красный цвет, стоит отметить, как он ей идет.

Принц и принцесса Уэльские / © Associated Press
Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

А вот Меган, герцогиня Сассекская, в ноябре 2021 года присутствовала вместе с мужем Гарри на гала-концерте и церемонии Salute to Freedom в Нью-Йорке.

Тогда Гарри вручал первую награду "Бесстрашная доблесть" пяти военнослужащим, ветеранам и членам их семей. А Меган сопровождала мужа в этой поездке и вышла на красную дорожку той церемонии в платье, о котором потом еще долго все говорили.

Принц Гарри и Меган / © Getty Images
Принц Гарри и Меган / Фото: Getty Images

Одета Меган была в красное платье с откровенным декольте и шлейфом от Carolina Herrera. Наряд был ей немного маловат - видимо, герцогиня тогда еще не пришла в форму после рождения второго ребенка.

Кейт и Меган / ©
Кейт и Меган

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Дата публикации
Просмотры
1496
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