Обе в красном: Хиллари Клинтон в жакете, Анналена Бербок – в асимметричном платье

Экс-первая леди США и бывшая государственный секретарь страны Хиллари Клинтон посетила гала-концерт Cinema For Peace, состоявшийся в рамках 74-го Берлинского международного кинофестиваля в Вестгафенском конференц-центре в Берлине. Компанию ей составила министер иностранных дел Германии Анналена Бербок.

На мероприятии Хиллари предстала в красном жакете со скрытыми пуговицами и черной юбке из люрекса. Наряд она сочетала с черными туфлями и черной сумкой, украшенной красными цветочными аппликациями, брошью с камнями и красной ручкой.

Хиллари Клинтон и Анналена Бербок / Фото: Getty Images

Клинтон сделала аккуратную укладку, нежный макияж и украсила уши серьгами-клипсами с камнями, а руку – браслетами с камнями и кольцом с рубином.

Хиллари Клинтон и Анналена Бербок / Фото: Getty Images

Анналена выбрала для своего появления также красный наряд, который состоял из асимметричного платья и брюк-палаццо, темно-бежевые лакированные туфли и красный клатч. В ушах у нее были элегантные золотые длинные серьги, а на руке – золотой браслет.

Напомним, Хиллари Клинтон на мероприятии в Белом доме появилась в фиолетовом жакете с цветочным принтом.

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