Обе в красном: королева Максима с дочерью Катариной-Амалией предстали в ярких луках

Вчера королева Максима и ее старшая дочь принцесса Катарина-Амалия, которая путешествует вместе с родителями в этот раз, присутствовали на демонстрации на корабле голландского королевского флота.

Они посетили официальную церемонию, на которой Максима появилась в красном брючном костюме, под который надела нюдовый топ, и в коричневых босоножках на каблуках.

А ее дочь облачилась в красную рубашку и белые широкие брюки со стрелками, а также обула босоножки на каблуках. Они обе выглядели очень ярко, хотя обычно королева затмевает в этом туре образы своей дочери и первой наследницы трона.

Королева Максима и принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

В руках обе дамы держали букеты цветов, а у королевы была еще и милая плетеная сумка. На грудь она пришпилила большой цветок-брошку, а еще надела цветочные серьги и собрала волосы в низкий пучок.

Также королевская семья поплавала на надувной лодке. На эту прогулку Максима надела белую блузку в сочетании с коричневыми брюками. И была в солнцезащитных очках. Катарина-Амалия была в цветочной рубашке и синих брюках.

Королева Максима и принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

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