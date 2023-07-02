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Обе в кружевных платьях: сестры Спенсер побывали на светской тусовке в Лондоне

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
264
Время на прочтение
1 мин
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Обе в кружевных платьях: сестры Спенсер побывали на светской тусовке в Лондоне

Леди Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

Сестры Спенсер посетили светское мероприятие в новом флагманском магазине Samsonite на Оксфорд-стрит в Лондоне.

Леди Элиза Спенсер в этот день вышла в свет в голубом кружевном платье-миди с белым воротником, накладными карманами и тонким поясом на талии, к которому подобрала молочно-белую сумку на короткой ручке и серебристые туфли-лодочки на каблуках, украшенные бантами. У девушки были распущены белокурые волосы, а на лице был легкий макияж в теплых оттенках.

Леди Элиза Спенсер / © Getty Images
Леди Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

Ее сестра-близнец леди Амелия Спенсер облачилась в кружевное белое миниатюрное платье с бантом на груди и короткими рукавами, подобрав под образ голубые туфли с круглыми носами и сумку в тон такую же, как у сестры. Амелия собрала волосы в пучок сзади и сделала макияж.

Леди Амелия Спенсер / © Getty Images
Леди Амелия Спенсер / Фото: Getty Images

А на днях знаменитые сестры-близнецы посещали открытие бутика в Лондоне, где появились в других не менее привлекательных образах.

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Дата публикации
Просмотры
264
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