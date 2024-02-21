Обе в мини и на каблуках: племянницы принцессы Дианы на вечеринке в отеле

Племянницы принцессы Дианы любят и часто выходят в светское общество и почти всегда делают это вместе.

В этот раз леди Амелия и леди Элиза присутствовали на вечеринке Perfect Magazine и AMI Paris LFW, которая прошла в отеле Мейфэр.

Леди Амелия прибыла на мероприятие в миниатюрном белом платье из кружева и цветов, с белым воротником и черными длинными рукавами. Наряд девушка дополнила серебристыми босоножками на каблуках, серьгами-висюльками и белым маникюром и педикюром.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

Ее сестра леди Элиза надела золотой короткий жакет с бахромой и мини-юбку, которые были расшиты камнями и обула туфли-слингбэки оттенка металлик, а в руках держала клатч из камней. На пальце у девушки сверкало кольцо с жемчугом, а также она надела жемчужные серьги. Обе сестры собрали волосы в пучки и сделали похожие макияжи.

Ранее Элиза и Амелия побывали на модном показе в Мадриде, где появились в похожих твидовых луках.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

Читайте также: