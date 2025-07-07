Обе в платьях и на каблуках: Шарлотта Казираги и ее мама принцесса Каролина посетили церемонию

Принцесса Каролина и Шарлотта Казираги / © Getty Images

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Они присутствовали на церемонии вручения наград Longines Global Champions Tour Monaco 2025.

Принцесса Каролина Монакская появилась на мероприятии в макси-платье с принтом бантов, V-образным декольте и сочетала наряд с красные босоножками на каблуках. Она дополнила образ несколькими золотыми браслетами и часами, подвеской с кулоном на шее и серьгами-висюльками с камнями.

Принцесса Каролина и Шарлотта Казираги / © Getty Images

Ее дочь Шарлотта Казираги была в светлом платье с рюшами и длинными рукавами и черным поясом на талии, которое носила с черными лаковыми туфлями на каблуках, собрала волосы в высокий пучок и сделала легкий дневной макияж.

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Шарлотта — опытная наездница, как-то она появилась на подиуме на показе Chanel верхом на коне. Внучка принцессы Монако Грейс Келли является амбассадором Дома Chanel, и именно ей предоставили возможность открывать шоу на Парижской неделе моды в январе 2022 года.