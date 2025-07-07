ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
45
Время на прочтение
1 мин

Обе в платьях и на каблуках: Шарлотта Казираги и ее мама принцесса Каролина посетили церемонию

Принцесса Каролина вместе со своей дочерью Шарлоттой Казираги посетила публичное мероприятие в Монако.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Каролина и Шарлотта Казираги

Принцесса Каролина и Шарлотта Казираги / © Getty Images

Они присутствовали на церемонии вручения наград Longines Global Champions Tour Monaco 2025.

Принцесса Каролина Монакская появилась на мероприятии в макси-платье с принтом бантов, V-образным декольте и сочетала наряд с красные босоножками на каблуках. Она дополнила образ несколькими золотыми браслетами и часами, подвеской с кулоном на шее и серьгами-висюльками с камнями.

Принцесса Каролина и Шарлотта Казираги / © Getty Images

Принцесса Каролина и Шарлотта Казираги / © Getty Images

Ее дочь Шарлотта Казираги была в светлом платье с рюшами и длинными рукавами и черным поясом на талии, которое носила с черными лаковыми туфлями на каблуках, собрала волосы в высокий пучок и сделала легкий дневной макияж.

Шарлотта — опытная наездница, как-то она появилась на подиуме на показе Chanel верхом на коне. Внучка принцессы Монако Грейс Келли является амбассадором Дома Chanel, и именно ей предоставили возможность открывать шоу на Парижской неделе моды в январе 2022 года.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie