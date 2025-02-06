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Обе в платьях Michael Kors: как королева Летиция повторила образ Мелании Трамп

Обе в платьях Michael Kors: как королева Летиция повторила образ Мелании Трамп

Мелания Трамп и королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция решила сделать реверанс в адрес Мелании Трамп.

Королева Испании выбрала розовое платье без рукавов и с металлическим поясом на талии для визита в США в 2018 году на встречу с первой леди Меланией Трамп и президентом Дональдом Трампом. Летиция сочетала платья с розовыми туфлями-лодочками и таким же клатчем.

Дональд Трамп, король Филипп VI, Мелания Трамп и королева Летиция / © Getty Images
Дональд Трамп, король Филипп VI, Мелания Трамп и королева Летиция / Фото: Getty Images

Это фото было сделано 19 июня 2018 года возле Белого дома. Тогда испанская королевская семья посетила Сан-Антонио, штат Техас, и Новый Орлеан, штат Луизиана, прежде чем отправиться в Вашингтон на встречу с президентом и его супругой.

Мелания Трамп и королева Летиция / © Getty Images
Мелания Трамп и королева Летиция / Фото: Getty Images

Что интересно, Мелания Трамп носила точно такое же платье, но только в другом оттенке на встречу с женой президента Панамы Хуана Карлоса Варелы - Лорены Кастильо. Встреча состоялась тоже 19 июня, но только 2017 года в Белом доме. В тот день Маления носила голубое платье Michael Kors и белые туфли-лодочки в принт.

Королева Летиция и Мелания Трамп / © Getty Images
Королева Летиция и Мелания Трамп / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали вам похожие образы Меган Маркл и Мелании Трамп.

А также то, как старшая дочь Дональда Трампа – Иванка – вдохновляется стилем принцессы Уэльской Кэтрин.

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