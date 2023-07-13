Обе в синем: королева Рания вышла в свет со своей невесткой, принцессой Раджвой

Королева Иордании поделилась новым семейным снимком, на котором запечатлена с мужем, королем Абдаллой II, и старшим сыном с его женой.

Королева Рания, король Абдалла II, кронпринц Хусейн и принцесса Раджва посетили саммит Солнечной долины в Солнечной долине, США. На нем Ее Величество появилась в платье Vocavaca с рюшами на рукавах насыщенного синего цвета, которое сочетала с сумкой из телячьей кожи Loro Piana и кожаными сандалиями на платформе от See By Chloe. У королевы была красивая укладка и, как всегда, насыщенный макияж на лице.

Принцесса Раджва в этот раз вышла в свет в джинсовом платье с капюшоном от Alaïa, ее талию подчеркивал широкий черный пояс, а на плече висела сумка от Dior. Раджва собрала волосы в хвост сзади, надела несколько золотых украшений на шею и серьги.

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Королевские мужчины – король Абдалла и кронпринц Хусейн – также были в простых повседневных образах на мероприятии.

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