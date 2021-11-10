Обе в красивых аутфитах: королева Маргрете II рассмешила Ангелу Меркель

Королева Дании Маргрете II и ее старший сын и наследник – кронпринц Фредерик, совершают государственный визит в Германию.

Датская королева и ее сын посетят Берлин и Мюнхен. Визит продлится с 10 по 13 ноября. Дания и Германия являются соседними странами и близкими партнерами в политическом, историческом, экономическом и культурном отношении.

Сегодня в Берлине Маргрете II приветствовала канцлер Ангела Меркель. Политик была одета в красивый синий жакет, а на ее шее красовалось серебристое ожерелье. На лице был очень легкий дневной макияж и волосы уложены в классическую прическу.

Королева Маргрете II, Ангела Меркель и кронпринц Фредерик / Getty Images

Королева Маргрете II тоже выглядела ярко в голубом костюме, состоящем из блузы, юбки и короткого жакета. На голове у нее была шляпа с широкими полями, в ушах – серьги-клипсы, а на губах - ярко-розовая помада. Также на груди у королевы висело массивное украшение, на жакете была брошка, а в руке Ее Величество держала сумку на ремешке-цепочке.

Королева Маргрете II и Ангела Меркель / Getty Images

Кронпринц Фредерик в черном классическом костюме принял участие в приветственных мероприятиях и тоже появился на красной дорожке.

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