Обе в твидовых луках: племянницы принцессы Дианы побывали на модном показе в Мадриде

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер были одеты в одинаковые твидовые наряды, когда посетили показ Lola Casademunt by Maite.

Леди Амелия сочетала бронзовую рубашку с галстуком с широкими клетчатыми брюками и обула туфли на каблуках. К своему образу она также добавила блестящие изумрудно-зеленые серьги-люстры и твидовую сумочку в тон.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

Леди Элиза под стать своей сестре и надела твидовый костюм с шортами, бежевую водолазку под фактурным пиджаком и в руке держала сумку.

Также ранее девушки посетили показ Michael Kors, который прошел на Нью-Йоркской неделе моды. На нем сестры появились в брючных костюмах. Элиза надела черный, а Амелия белый, сочетая их с босоножками на каблуках с открытыми носами.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

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