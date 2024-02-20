Обе в твидовых луках: племянницы принцессы Дианы побывали на модном показе в Мадриде

Племянницы принцессы Дианы посещают показы на Мадридской неделе моды.
Леди Амелия и леди Элиза Спенсер были одеты в одинаковые твидовые наряды, когда посетили показ Lola Casademunt by Maite.
Леди Амелия сочетала бронзовую рубашку с галстуком с широкими клетчатыми брюками и обула туфли на каблуках. К своему образу она также добавила блестящие изумрудно-зеленые серьги-люстры и твидовую сумочку в тон.
Леди Элиза под стать своей сестре и надела твидовый костюм с шортами, бежевую водолазку под фактурным пиджаком и в руке держала сумку.
Также ранее девушки посетили показ Michael Kors, который прошел на Нью-Йоркской неделе моды. На нем сестры появились в брючных костюмах. Элиза надела черный, а Амелия белый, сочетая их с босоножками на каблуках с открытыми носами.
Читайте также: