Обе в вечерних платьях: как принцесса Диана и княгиня Грейс Келли на благотворительный концерт ходили

Грейс Келли была среди гостей на свадьбе принцессы Дианы и принца Уэльского Чарльза в июле 1981 года. Недавно мы вспоминали ее образ в тот день.

Принцесса Грейс Келли и ее сын принц Альбер на свадьбе принца Чарльза и принцессы Дианы, 1981 год, Лондон / Фото: Getty Images

В том же 1981 году в Лондоне княгиня Монако в компании Чарльза и Дианы, новоиспеченной четы Уэльских, посетила благотворительный концерт по сбору средств и прием в помощь Королевскому оперному театру в Лондоне. В тот вечер Грейс Келли блистала в фиолетовом объемном платье, с косой на голове, в жемчужных серьгах и с длинным жемчужным украшением на шее. В руках у нее был маленький светлый клатч, а на пальцах несколько золотых колец.

Принцесса Уэльская Диана в тот день была в черном платье без бретелек, с черным клатчем в руках и с лаконичным бриллиантовым колье на шее. На ней также были серьги и браслет, ее фирменная укладка и макияж.

Принцесса Диана, княгиня Грейс Келли и принц Чарльз, 1981 год / Фото: Getty Images

Всего через год Грейс Келли трагически погибла в автокатастрофе. На похоронах княгини Монако именно принцесса Диана с разрешения королевы Елизаветы II представляла британскую королевскую семью.

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