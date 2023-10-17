Обе в вечерних платьях: королева Сильвия с дочерью - принцессой Мадлен - на гала-вечере

Там королевские особы посетили гала-концерт Всемирного детского фонда 2023 года на Парк-авеню, где появились в роскошных вечерних платьях.

79-летняя королева Сильвия была в изумрудном платье в пол, которое переливалось стразами и было с длинными рукавами. У нее были красиво уложены волосы, она сделала насыщенный макияж глаз и подчеркнула розовой помадой губы. У Сильвии был маникюр, на пальце сверкало несколько золотых колец, а в руках был букет цветов.

Ее 41-летняя дочь Мадлен надела вечернее синее платье с обнаженными плечами, а к нему подобрала золотые босоножки и клатч в тон. У принцессы был красный маникюр, часы и несколько браслетов на запястье, а также педикюр. Волосы Мадлен собрала в пучок, оставив спереди несколько прядей, а в ушах у нее были золотые серьги-кольца. Макияж она также сделала насыщенный, подчеркнув глаза и губы.

Принцесса Мадлен и королева Сильвия / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлый свой выход королева Сильвия вышла на публику в белом брючном костюме и выглядела очень стильно.

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