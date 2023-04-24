Обе в вечерних платьях: племянницы принцессы Дианы посетили модный показ в Испании

Леди Амелия и леди Элиза позировали фотографам на специальной локации перед показом. Амелия только вернулась из своего медового месяца, который провела на Мальдивах.

Леди Амелия была в красном вечернем платье на одно плечо от Nicole Milano, которое было усыпано стразами и подчеркивало ее красивую фигуру. На запястье у девушки был золотой браслет-гвоздь от Cartier, на пальце сверкало крупное золотое кольцо, а в ушах были серьги-висюльки с увесистыми камнями.

Волосы она собрала в вечернюю прическу и сделала классический макияж и маникюр в бежевых оттенках. Обута Амелия была в черные замшевые туфли-лодочки на каблуках.

Леди Амелия и Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

Ее сестра леди Элиза надела черное платье с пикантным вырезом на декольте, расшитое пайетками. И сочетала наряд с туфлями с россыпью страз. Макияж у нее был такой же, как и у сестры, маникюр выполнен в светлом оттенке, а волосы распущены. Из украшений на девушке были цветочные серьги-висюльки и золотые кольцо и браслет на запястье.

Напомним, на свою собственную свадьбу Амелия приехала в кружевном платье от Atelier Versace. Свадебная церемония состоялась в прошлом месяце в Южной Африке.

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