Обе в ярких платьях: королева Камилла и королева Матильда очаровали образами на встрече в Виндзоре

Памятное фото монархи сделали в коридоре в Виндзорском замке, это стало уже традицией.

Король Чарльз III и королева Камилла приветствовал короля Бельгии Филиппа и его супругу - королеву Матильду - в Виндзорском замке. Королевская встреча состоялась всего через несколько часов после того, как бельгийские монархи приняли участие в торжественном параде в Лондоне.

Но наряд Матильда решила с парада не повторять и заменила свое яркие платье с зеленым принтом и шляпу на коралловый лук с плиссировкой от бренда Maison Natan. У платья были рукава три четверти, длина миди и широкий пояс на талии с пряжкой. Дополнила его Матильда лаконичными туфлями и несколькими украшениями на запястьях.

Королева Камилла также нарядилась для встречи. Ее Величество выбрала синее платье от Fiona Clare Aldridge в любимом фасоне, которое дополнила бежевыми туфлями и золотыми украшениями. Два короля выглядели на фоне ярких жен более скромно, поскольку надели на встречу синие костюмы и белые рубашки с галстуками.

Король Чарльз III, королева Камилла, королева Матильда, король Филипп / Фото: Associated Press

Символично, что фото королевских пар было сделано в том же коридоре Виндзора, где королева Елизавета II принимала бельгийских монархов в 2018 году.

Королева Елизавета II, королева Матильда, король Филипп / Фото: Getty Images

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