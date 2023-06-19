Обе в ярких платьях: племянницы принцессы Дианы посетили турнир по поло

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер посетили турнир Cartier Queen's Cup Polo в клубе Guards Polo Club в Эгаме, Англия.

Элиза надела синее платье с кружевной отделкой длины миди, с накладными карманами, золотыми пуговицами и тонким поясом на талии. Обута девушка была в золотые босоножки на каблуках, а в руке держала золотую сумку. Из украшений на ней были лаконичные серьги в ушах и браслет в виде гвоздя на запястье, а на пальце сверкало цветочное кольцо.

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / Фото: Getty Images

Леди Амелия была в красном платье с квадратным декольте, которое также было с кружевной отделкой. Образ она дополнила такими же босоножками, как у сестры, но только серебристыми и сумкой в тон. На груди у Амелии была длинная подвеска, а в ушах - маленькие серьги-кольца.

Ранее сестры Спенсер посещали вместе цветочную выставку в Челси. Напомним, Chelsea Flower Show было одним из любимых весенних мероприятий покойной королевы Елизаветы II. В прошлом году она появилась там в последний раз.

Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

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