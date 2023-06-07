Обе в желтом: королева Бельгии Матильда и принцесса Элеонора посетили музыкальный конкурс

Мама и дочь выбрали наряды в одном оттенке, и это выглядело очень мило.

Королева Бельгии Матильда и ее младшая дочь - принцесса Элеонора - посетили финал музыкального Конкурса имени королевы Елизаветы. Конкурс принимает молодых академических музыкантов и исполнителей и проводится в Брюсселе с 1937 года. Он назван в честь королевы Бельгии Елизаветы, патронировавшей его создание. Она была большой любительницей музыки и сама играла на скрипке.

Для этого события королева Матильда одела желтое платье с кейп-накидкой, а ворот этого наряда украшали перья. Также на ней были золотистые босоножки Dior, а в руке она держала клатч.

Принцесса Элеонора тоже выбрала платье в желтом цвете, но более светлом. Ее наряд был от бренда MAJE и состоял из нескольких слоев рюш. Образ молодая принцесса дополнила бежевыми туфлями и укладкой с легкими локонами.

Королева Бельгии Матильда и ее дочь принцесса Элеонора / Фото: Getty Images

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