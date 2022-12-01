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Обе великолепны: Джилл Байден и Брижит Макрон ослепили нарядами на встрече президентов

Автор
Евгения БобрикЕвгения Бобрик
Дата публикации
Просмотры
1053
Время на прочтение
1 мин
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Обе великолепны: Джилл Байден и Брижит Макрон ослепили нарядами на встрече президентов

Встреча президентов США и Франции / Фото: Associated Press

Первые леди США и Франции на встрече президентов двух стран продемонстрировали роскошные яркие образы.

Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден встретились сегодня, 1 декабря, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит Макрон. 

Встреча президентов США и Франции / © Associated Press
Встреча президентов США и Франции / Фото: Associated Press

Церемонии прибытия прошла на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, затем пары позировали на балконе Голубой комнаты. 

Стоит отметить, что наряды для встречи обе первые леди подобрали очень эффектные. 

Встреча президентов США и Франции / © Associated Press
Встреча президентов США и Франции / Фото: Associated Press
Встреча президентов США и Франции / © Associated Press
Встреча президентов США и Франции / Фото: Associated Press

Джилл Байден встречала коллегу в роскошном пальто цвета фуксии и замшевых остроносых шпильках ему в тон, она также дополнила наряд высокими замшевыми перчатками такого же цвета. 

Встреча президентов США и Франции / © Associated Press
Встреча президентов США и Франции / Фото: Associated Press

А Брижит Макрон надела темно-зеленого цвета платье длиной чуть выше колен и драповое пальто с массивной золотой пряжкой на поясе. Стройность своих изящных ног первая леди Франции подчеркнула изящными лодочками на шпильке. 

Встреча происходила в Белом доме, который, как мы знаем, уже подготовили к празднованию Рождества, украсив внутри и снаружи. 

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Дата публикации
Просмотры
1053
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