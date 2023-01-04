Облачились в вечерние наряды: королева Маргрете II с невесткой и старшим сыном на дипломатическом приеме

Королева Маргрете II и ее старший сын кронпринц Фредерик с супругой кронпринцессой Мэри присутствовали вчера, 3 января, на новогоднем приеме для дипломатического корпуса во дворце Кристиансборг, в Копенгагене.

Датская королевская семья / Фото: Getty Images

Королева Маргрете II была в бордовом жакете с меховым воротником и манжетами и макси-юбке, замшевых коричневых балетках и в белых перчатках. Также королева надела жемчужные серьги, очки и накрасила губы яркой помадой.

Кронпринцесса Мэри облачилась в платье Julie Fagerholt heart made, обула замшевые туфли Gianvito Rossi, а в руках несла клатч от Boss. Мэри собрала волосы в лаконичный низкий хвост, сделала вечерний макияж и надела жемчужные серьги.

Ее супруг - наследный принц Фредерик - был, как обычно, в военной форме.

Датская королевская семья / Фото: Getty Images

В начале года датские монархи уже посещали один торжественный банкет. На нем королева Маргрете II появилась в бархатном голубом платье с небольшим шлейфом и тиаре, а ее невестка Мэри также блистала в вечернем туалете.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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