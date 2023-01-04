Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Облачились в вечерние наряды: королева Маргрете II с невесткой и старшим сыном на дипломатическом приеме

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
980
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Облачились в вечерние наряды: королева Маргрете II с невесткой и старшим сыном на дипломатическом приеме

Датская королевская семья / Фото: Getty Images

Члены датской королевской семьи посетили очередной новогодний прием.

Королева Маргрете II и ее старший сын кронпринц Фредерик с супругой кронпринцессой Мэри присутствовали вчера, 3 января, на новогоднем приеме для дипломатического корпуса во дворце Кристиансборг, в Копенгагене.

Датская королевская семья / © Getty Images
Датская королевская семья / Фото: Getty Images

Королева Маргрете II была в бордовом жакете с меховым воротником и манжетами и макси-юбке, замшевых коричневых балетках и в белых перчатках. Также королева надела жемчужные серьги, очки и накрасила губы яркой помадой.

Кронпринцесса Мэри облачилась в платье Julie Fagerholt heart made, обула замшевые туфли Gianvito Rossi, а в руках несла клатч от Boss. Мэри собрала волосы в лаконичный низкий хвост, сделала вечерний макияж и надела жемчужные серьги.

Ее супруг - наследный принц Фредерик - был, как обычно, в военной форме.

Датская королевская семья / © Getty Images
Датская королевская семья / Фото: Getty Images

В начале года датские монархи уже посещали один торжественный банкет. На нем королева Маргрете II появилась в бархатном голубом платье с небольшим шлейфом и тиаре, а ее невестка Мэри также блистала в вечернем туалете.

Королева Маргрете II / © Getty Images
Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
980
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация