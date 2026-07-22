Обнародовано завещание герцогини Кентской: куда пойдут ее миллионы наследства

Герцогиня Кентская / © Associated Press

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Бывшая жена принца Эдварда, двоюродного брата Елизаветы II, оставила после себя состояние в размере 1,43 миллиона фунтов стерлингов, которое после уплаты долгов и налогов оценивается в 1 433 206 фунтов стерлингов (1,9 миллиона долларов).

В Соединенном Королевстве завещания членов королевской семьи засекречиваются по решению суда и хранятся под замком как минимум 90 лет, чтобы обеспечить неприкосновенность частной жизни членов королевской семьи. Однако завещание герцогини Кентской было обнародовано по важной причине: в 2002 году Кэтрин обратилась к королеве Елизавете II с просьбой разрешить ей полностью отказаться от выполнения общественных обязанностей и от статуса «работающей королевской особы», что освобождало ее последнее завещание от обычной дворцовой тайны, пишет vanitatis.

Герцогиня Кентская Кэтрин / © Associated Press

Документ, подписанный ею собственноручно как Кэтрин Кентская в октябре 2022 года в присутствии ее помощницы и терапевта, подробно описывает личное и продуманное распределение средств.

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Большая часть ее состояния будет передана в доверительное управление ее троим детям от герцога Кентского: Джорджу Виндзору, графу Сент-Эндрюсу, леди Хелен Тейлор и лорду Николасу Виндзору. Однако завещание включает в себя очень конкретные положения для других членов семьи. Ее доля в очень востребованной недвижимости в эксклюзивном районе Эдвардс-сквер в Кенсингтоне переходит непосредственно к ее внуку, Эдварду Виндзору, барону Даунпатрику и будущему герцогу Кентскому.

Герцогиня Кентская Кэтрин и ее муж принц Эдвард / © Associated Press

Герцогиня также выделила по 5000 фунтов стерлингов каждому из своих девяти крестников. Что касается ее украшений и личных вещей, все ее имущество было завещано ее мужу, герцогу Кентскому, с указанием распределить его в соответствии с рукописной запиской, которую она оставила после себя. Доход от ее семейного траста, Уорслийского траста, должен был пожизненно поступать к ее вдовцу. После его смерти капитал должен был быть разделен следующим образом: 50% – ее старшему сыну, одна треть – ее второму сыну и одна шестая – ее дочери Хелен.

Герцогиня Кентская Кэтрин / © Getty Images

Верная социальной направленности, которая характеризовала последние годы ее жизни, в завещании также предусмотрено пожертвование в размере 10 000 фунтов стерлингов организации Future Talent Musicians, некоммерческой организации, которую она соучредила в 2004 году для предоставления стипендий и музыкальных инструментов молодым музыкальным талантам из малообеспеченных семей.

Герцогиня Кентская Кэтрин / © Associated Press

Напомним, прощание с герцогиней состоялось в сентябре 2025 года в Вестминстерском соборе. Это были первые католические похороны для британской королевской семьи в современную эпоху.

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