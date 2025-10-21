ТСН в социальных сетях

Обнажила плечи: леди Китти Спенсер в элегантном наряде появилась на гала-вечере

Британская аристократка посетила гала-вечер в Мадриде.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леди Китти Спенсер

Леди Китти Спенсер / © Getty Images

Леди Китти Спенсер присутствовала на ежегодном благотворительном гала-вечере ELLE x Hope, организованном журналом и приуроченым ко Всемирному дню борьбы с раком.

Китти приехала в исторический дворец Сантонья в эффектном черном платье-макси, расшитом серебристым декором на груди. Наряд был без бретелек и его Китти дополнила серьгами-висюльками с бриллиантами, тонким бриллиантовым браслетом на запястье и несколькими кольцами на пальцах. Она также сделала макияж в теплых оттенках, подчеркнув глаза и губы и красивую прическу волнами.

Леди Китти Спенсер / © Getty Images

Леди Китти Спенсер / © Getty Images

Также на днях леди Китти Спенсер посетила светское мероприятие в Британском музее в Лондоне. Она была в розовом макси-платье с глубоким вырезом на декольте и поверх него набросила массивную накидку с перьями.

Леди Китти Спенсер / © Getty Images

Леди Китти Спенсер / © Getty Images

