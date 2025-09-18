Обнажила плечи перед королем: Мелания Трамп надела платье, которое все будут обсуждать годами

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Первая леди США — 55-летняя Мелания Трамп — сделала смелый шаг при выборе своего вечернего наряда для государственного ужина устроенного королем Чарльзом III и королевой Камиллой в Виндзорском замке по случаю ее с мужем визита в Великобританию. Мелания надела желтое вечернее платье-колонну с открытыми плечами от Модного дома Carolina Herrera, а носила его в сочетании с туфлях Manolo Blahnik из матового бархата.

Мелания Трамп, Дональд Трамп, король Чарльз, королева Камилла / © Associated Press

Этот и без того яркий наряд первая леди дополнила не менее яркими акцентами — широким поясом на талии с пряжкой, который был выполнен в лиловом цвете, а также роскошными массивными серьгами с изумрудами и бриллиантами, которые сверкали в ее ушах и делали образ просто сногсшибательным.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Эффектности образу придавала еще одна деталь в платье Трамп — высокий разрез на юбке. Это было интересно и оригинально.

Реклама

Мелания Трамп и королева Камилла / © Associated Press

Несмотря на свой смелый модный поступок, Мелания не нарушила королевский протокол. На государственных банкетах действует дресс-код: дамы должны быть в длинном бальном платье, желательно с облегающим лифом и пышной юбкой, а мужчинам рекомендуется вечерний фрак. Вечерние «оперные» перчатки, хотя и распространены, не обязательны на таком мероприятии.

Мелания Трамп / © Associated Press

Также многие украинцы заметили, что Мелания и королева Камилла были в цветах нашего флага. Такое сочетание цветов очень символично и красиво, даже если это просто совпадение.