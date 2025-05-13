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Обнимает бойфренда: леди Луиза Виндзор была замечена на университетском мероприятии в Шотландии
Фотографиями поделились на странице в Instagram Университета Сент-Эндрюс.
Леди Луиза Виндзор замечена в обнимку с «бойфрендом» на новых университетских фотографиях
Дочь герцога и герцогини Эдинбургских — леди Луиза Виндзор учится в том же университете в Шотландии, где учились принц Уильям и принцесса Кейт.
На новой фотографии, которой поделилось учебное заведение, Луиза запечатлена вместе с большой группой друзей и своим другом Феликсом да Силва-Клэмпом, с которым ей приписывают отношения. На фотографии леди Луиза находится в правом верхнем углу, она держит руки на плечах Феликса.
Отношения с парнем Луиза публично не подтверждала, но известно, что парень знаком и с ее родителями. Так как леди Луиза не является членом семьи, который работает на корону, ее частная жизнь остается не публичной.
Напомним, когда Луиза принимала участие в Sandringham Horse Driving Trials, где управляла повозкой, как и ее дедушка — принц Филипп, ее предполагаемый бойфренд приехал ее поддержать и был запечатлен рядом с мамой Луизы — герцогиней Софи.