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Обнималась с мамой принцессы Уэльской: герцогиня Глостерская появилась на Уимблдоне
Герцогиня Глостерская Биргитта посетила восьмой день Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.
В королевской ложе она была замечена в компании герцогини Эдинбургской Софи, а также мамы принцессы Уэльской Кейт — Кэрол Миддлтон. 70-летняя Кэрол тепло приветствовала Биргитту объятиями и поцелуем в щеку.
79-летняя герцогиня Биргитта была в двубортном шерстяном жакете от Max Mara, под которое надела платье от этого же бренда, а под мышкой держала коричневый кожаный клатч. У нее был лаконичный макияж и укладка, а в ушах маленький золотые серьги.
Кэрол Миддлтон, напомним, была в полосатом платье-рубашке от Beulah London и кожаных босоножках Emmy London.