Обнималась с мамой принцессы Уэльской: герцогиня Глостерская появилась на Уимблдоне

Кэрол Миддлтон и герцогиня Биргитта / © Getty Images

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В королевской ложе она была замечена в компании герцогини Эдинбургской Софи, а также мамы принцессы Уэльской Кейт — Кэрол Миддлтон. 70-летняя Кэрол тепло приветствовала Биргитту объятиями и поцелуем в щеку.

79-летняя герцогиня Биргитта была в двубортном шерстяном жакете от Max Mara, под которое надела платье от этого же бренда, а под мышкой держала коричневый кожаный клатч. У нее был лаконичный макияж и укладка, а в ушах маленький золотые серьги.

Кэрол Миддлтон и герцогиня Биргитта / © Getty Images

Кэрол Миддлтон, напомним, была в полосатом платье-рубашке от Beulah London и кожаных босоножках Emmy London.

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Кэрол и Майкл Миддлтон / © Getty Images