Обнимались и держались за руки: королева Мэри и король Фредерик X на прогулке в Норвегии

Королевская чета Дании провела несколько дней в Норвегии в рамках первого в страну государственного визита.

Во время одной из прогулок по Осло короля Фредерика X и королеву Мэри запечатлели с кронпринцем Хоконом и его супругой кронпринцессой Метте-Марит, а также с королевой Норвегии Соней.

Вместе они посетили архитектурный тур по набережной в Осло, демонстрирующий примеры того, как совместные датско-норвежские решения помогают вернуть природу, воду и человечество на передний план города.

Кронпринц Хокон, кронпринцесса Метте-Марит, королева Соня, король Фредерик X и королева Мэри / Фото: Getty Images

Во время этого выхода королева надела белую рубашку от Bagutta Shirts в сочетании с синей юбкой-миди, была обута в двухцветные балетки Chanel, в светлую шляпу Canopy Bay, а у нее через плечо висела маленькая коричневая сумка от Сhloe.

У королевы были распущены каштановые волосы, а на лице был красивый макияж. В ушах сверкали золотые серьги-кольца Dulong Fine Jewelry, на шее цепочка с инициалом ее мужа «F» от Halberstadt, несколько браслетов на запястье и солнцезащитные очки Gucci королева держала в руках.

Король Фредерик X и королева Мэри / Фото: Getty Images

Ее муж Фредерик тоже надел белую рубашку и синие брюки и бежевый пиджак. Они вместе прекрасно гармонировали, а король обнимал супругу за талию.

В прошлый выход пара держалась за руки на публике, чего давно не делала публично. Напомним, 14 мая Мэри и Фредерик отпраздновали 20-ю годовщину свадьбы.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

Читайте также: