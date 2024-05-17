Обнимались и держались за руки: королева Мэри и король Фредерик X на прогулке в Норвегии

Королевская чета Дании провела несколько дней в Норвегии в рамках первого в страну государственного визита.
Во время одной из прогулок по Осло короля Фредерика X и королеву Мэри запечатлели с кронпринцем Хоконом и его супругой кронпринцессой Метте-Марит, а также с королевой Норвегии Соней.
Вместе они посетили архитектурный тур по набережной в Осло, демонстрирующий примеры того, как совместные датско-норвежские решения помогают вернуть природу, воду и человечество на передний план города.
Во время этого выхода королева надела белую рубашку от Bagutta Shirts в сочетании с синей юбкой-миди, была обута в двухцветные балетки Chanel, в светлую шляпу Canopy Bay, а у нее через плечо висела маленькая коричневая сумка от Сhloe.
У королевы были распущены каштановые волосы, а на лице был красивый макияж. В ушах сверкали золотые серьги-кольца Dulong Fine Jewelry, на шее цепочка с инициалом ее мужа «F» от Halberstadt, несколько браслетов на запястье и солнцезащитные очки Gucci королева держала в руках.
Ее муж Фредерик тоже надел белую рубашку и синие брюки и бежевый пиджак. Они вместе прекрасно гармонировали, а король обнимал супругу за талию.
В прошлый выход пара держалась за руки на публике, чего давно не делала публично. Напомним, 14 мая Мэри и Фредерик отпраздновали 20-ю годовщину свадьбы.
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