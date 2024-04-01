Обновила цвет волос: королева Максима блистала на публичном мероприятии

На прошлой неделе королева Максима присутствовала на запуске онлайн-инструмента Checkers, где взрослые узнают о том, как они могут поддержать молодых людей с проблемами психического здоровья. Королева Максима является почетной покровительницей организации MindUS, занимающейся разработкой программ поддержки психического здоровья молодежи.

Королева Максима / Фото: Getty Images

На встречу супруга короля приехала в костюме от Natan Couture, который состоял из короткого жакета и широких брюк, обута в туфли Gianvito Rossi на каблуках, а образ дополнила двумя огромными брошами-пауками от Сeledonio и серьгами LOTT. Gioielli.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Также мы обратили внимание, что Максима покрасила волосы в более темный оттенок блонда и ей очень идет такой цвет. На запястьях у королевы было несколько браслетов и часы, а на пальцах кольца.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Напомним, в начале весеннего сезона новой стрижкой похвасталась и королева Испании Летиция.

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